Da mercoledì 3 a sabato 6 aprile, Piazza del Grano a Bussolengo ospiterà una manifestazione dedicata al cibo di strada e alla musica, con l’obiettivo di celebrare le tradizioni gastronomiche del Sud Italia. L’evento si svolgerà nell’arco di quattro giorni, offrendo ai visitatori un’ampia scelta di specialità e intrattenimento musicale.

Dal 3 al 6 aprile, Piazza del Grano a Bussolengo si prepara ad accogliere una manifestazione dedicata al cibo di strada e alla musica, con un programma che punta a valorizzare sapori e tradizioni del Sud Italia. L’iniziativa, intitolata “Street Food - Antiche Tradizioni del Sud”, sarà a ingresso gratuito e trasformerà per quattro giorni il centro cittadino in uno spazio animato da stand gastronomici, spettacoli e intrattenimento serale. L’evento promette un viaggio irresistibile tra profumi, gusto e tradizione, mettendo al centro una selezione di street food proveniente da diverse regioni italiane, con particolare attenzione alle specialità meridionali. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - A Bussolengo "Street Food - Antiche Tradizioni del Sud"

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