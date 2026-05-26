Controlli dei Carabinieri nel Cassinate | sequestrati alimenti e bevande non tracciabili

I Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno effettuato controlli nel Cassinate, sequestrando alimenti e bevande privi di tracciabilità. L’operazione fa parte delle attività di prevenzione e tutela della salute pubblica portate avanti dalle forze dell’ordine. Durante i controlli sono stati verificati diversi punti vendita e magazzini, con il sequestro di prodotti che non rispettavano le norme di sicurezza e etichettatura.

Prosegue l’attività di prevenzione e tutela della salute pubblica da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone. Nei giorni scorsi i militari della Stazione di San Giorgio a Liri hanno effettuato un’ispezione straordinaria all’interno di un’attività situata in un comune del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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