Nelle ultime settimane, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, concentrandosi sulle pasticcerie in vista delle festività pasquali. Durante le ispezioni sono stati sequestrati complessivamente 12 quintali di alimenti considerati irregolari, privi delle necessarie certificazioni e conformità alle norme di sicurezza alimentare. Le verifiche continuano a tutela della salute pubblica e della corretta filiera alimentare.

In vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli a tutela della salute pubblica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le ispezioni hanno avuto come obiettivo principale la sicurezza alimentare dei prodotti tipici pasquali e la verifica delle condizioni delle strutture socio-assistenziali per anziani. Nel territorio dell’Agro Nocerino Sarnese, della Piana del Sele e nel capoluogo, i militari hanno riscontrato diverse irregolarità. Due laboratori di pasticceria sono stati sospesi in collaborazione con la competente ASL per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui incrostazioni di materiale organico sulle attrezzature e presenza diffusa di sporco. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sannio, controlli dei NAS: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari

Blitz dei NAS nel Sannio: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari, controlli anche nelle strutture per anzianiTempo di lettura: 2 minutiIn vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli nelle province di...

Controlli NAS tra Salerno, Avellino e Benevento: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolariControlli a tappeto dei Carabinieri del NAS nelle province di Salerno, Avellino e Benevento in vista delle festività pasquali.

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Controlli dei NAS a Salerno, Avellino e Benevento: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari e ispezionate strutture per anzianiIn vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli a tutela della salute pubblica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le ispezioni hanno a ... irpinianews.it