Controlli antidroga nel quartiere Umbertino | un arresto della squadra mobile

Notizia in breve

Nel quartiere Umbertino, la polizia ha arrestato un uomo durante un controllo antidroga. Durante l’operazione, sono state trovate alcune dosi di sostanze stupefacenti e denaro contante. L’arrestato è stato portato in commissariato, dove è stato sottoposto a fermo. L’attività si inserisce in un piano di controlli mirati nelle zone considerate a rischio. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’operazione.