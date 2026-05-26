Controlli antidroga nel quartiere Umbertino | un arresto della squadra mobile
Nel quartiere Umbertino, la polizia ha arrestato un uomo durante un controllo antidroga. Durante l’operazione, sono state trovate alcune dosi di sostanze stupefacenti e denaro contante. L’arrestato è stato portato in commissariato, dove è stato sottoposto a fermo. L’attività si inserisce in un piano di controlli mirati nelle zone considerate a rischio. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’operazione.
La Spezia, 26 maggio 2026 – Il monitoraggio costante delle aree urbane sensibili e il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti restano al centro delle attività ordinarie di controllo del territorio. Gli investigatori della squadra mobile della Spezia hanno tratto in arresto un cittadino di origine tunisina, privo di un'occupazione lavorativa regolare, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'operazione della polizia si è sviluppata principalmente all'interno del perimetro del quartiere Umbertino, una zona centrale da tempo sottoposta a verifiche mirate da parte delle forze dell'ordine per arginare i flussi di approvvigionamento dei consumatori locali e per garantire la sicurezza quotidiana dei residenti nelle strade principali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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