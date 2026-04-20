Operazione antidroga della squadra mobile | sequestrati otto chili di hashish

Nella giornata di oggi, la squadra mobile ha effettuato un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di circa otto chili di hashish. L'intervento si è svolto nel territorio di Aprilia, dove sono stati trovati due ingenti quantitativi di stupefacente. L’operazione fa parte di un servizio predisposto dalla questura per contrastare il traffico di droga nella zona.

Nell'ambito di un servizio antidroga disposto dalla questura, due ingenti quantitativi di stupefacente sono stati sequestrati sul territorio di Aprilia.In due distinte operazioni, concluse nella giornata di venerdì 17 aprile, gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato due giovani, di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Ostuni, maxi blitz antidroga: 25 arresti Notizie correlate Prato, operazione antidroga: sequestrati 64 chili di hashish nel bosco della Briglia. Tre arrestiPRATO – Gli agenti della Squadra Mobile – come informa una nota della Procura guidata da Luca Tescaroli – hanno sequestrato oltre 64 chili di... Prato, operazione antidroga: sequestrati oltre 4 chili di cocaina e 1 di hashish. Arrestati due uominiPRATO – Un pacco proveniente dall’estero e un’auto con un carico di droga nascosto sotto la carrozzeria. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bolzano: operazione antidroga, 28 arresti; Operazione antidroga della DDA di Trento, 28 ordini di custodia cautelare; Maxi operazione antidroga all’alba: coinvolta anche la provincia di Sondrio; Controlli antidroga a Bari, la polizia setaccia centro e periferia. Operazione antidroga a Bolzano: 28 arresti e smantellata una rete internazionale di traffico di cocainaLa Polizia di Stato ha eseguito 28 misure cautelari a carico di un'organizzazione criminale internazionale, smantellando un traffico di cocaina tra Belgio, Spagna e Italia. lamilano.it Maxi operazione antidroga. 28 ordini di custodia cautelareLe 28 misure cautelari sono state eseguite nei confronti di altrettante persone, in gran parte di nazionalità albanese per spaccio di droga ... rainews.it Nuovo blitz dei carabinieri al Quarticciolo, 12 arresti nell'operazione antidroga con droni - facebook.com facebook AMERICA LATINA. Le operazioni “antidroga” di #Trump sono uccisioni extragiudiziali. Negli ultimi mesi sono state uccise almeno 168 persone, in una sequenza di almeno 48 attacchi mortali americani dall’autunno 2025 x.com