Blitz antidroga ad Anzio doppio arresto nel quartiere Europa

I carabinieri di Anzio hanno eseguito un'operazione antidroga nel quartiere Europa, arrestando due persone. Durante l'intervento, sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti e strumenti utilizzati per il traffico illecito. L'operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, e i due arrestati sono stati portati in caserma per le procedure di rito.

Anzio, 31 marzo 2026 – I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto una mirata attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel quartiere Europa, culminata nell’arresto in flagranza di due donne, entrambe residenti ad Anzio, gravemente indiziate del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le due distinte operazioni, svolte nella medesima area cittadina a breve distanza tra loro, sono scaturite dall’osservazione di un insolito via vai nei pressi delle rispettive abitazioni delle arrestate, segnali tipici dell’attività di spaccio. Nel primo intervento, la perquisizione domiciliare di una donna 52enne, ha... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Anzio, spaccio nel quartiere Europa: scoperto arsenale e droga, un minorenne arrestato.L'operazione congiunta tra polizia di Stato e polizia locale ha scosso il quartiere Europa di Anzio, portando alla luce un vero e proprio arsenale e... Anzio. Contrasto allo spaccio di hashish e cocaina nel Quartiere Europa a cura dei Carabinieri. Arrestate due donneCronache Cittadine ANZIO – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto una mirata attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Anzio, salta in aria lo scaldabagno: fiamme nel condominio occupato; Anzio/Nettuno - Controlli a tappeto, trovato un uomo con mezzo chilo di hashish e 14enne a scuola con marijuana ed un coltello; Blitz dei Carabinieri tra Anzio e Nettuno: droga, arresti e choc a scuola, 14enne trovata con un coltello. Nuovo blitz antidroga in Corso Italia ad Anzio, i carabinieri sequestrano hashish e cocaina: arrestate due donneNuovo blitz antidroga in Corso Italia ad Anzio, i carabinieri sequestrano hashish e cocaina: arrestate due donne - ... ilgranchio.it Cronaca, Rimini. Blitz antidroga sul lungomare di Viserba: diciannovenne sorpreso con un panetto di hashish negli slip facebook