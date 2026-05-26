Durante controlli a Librino, i Carabinieri e i veterinari dell'Asp hanno rilevato irregolarità in un allevamento di cavalli. Sono state emesse sanzioni per un totale di 1.450 euro. Sono stati sequestrati alcuni animali e avviate verifiche sulle condizioni di detenzione. Nessuna persona è stata arrestata. Le autorità hanno inoltre disposto ulteriori controlli nelle prossime settimane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche dei Carabinieri insieme ai veterinari Asp. Operazione di controllo nel quartiere Librino di Catania, dove i Carabinieri della stazione locale, con il supporto dei veterinari dell’Asp etnea, hanno effettuato una serie di accertamenti all’interno di un allevamento di cavalli. L’attività rientra nei servizi predisposti dal Comando Provinciale con l’obiettivo di contrastare situazioni di degrado, verificare il rispetto delle norme e garantire la tutela della salute animale. Irregolarità nella registrazione degli equidi. Durante l’ispezione, svolta alla presenza del responsabile dell’allevamento, un 26enne catanese, i militari hanno rilevato diverse anomalie legate alla gestione e alla tracciabilità degli animali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli a Librino: irregolarità in un allevamento di cavalli, sanzioni per 1.450 euro

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