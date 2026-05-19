Controlli nei locali del centro di Bergamo | irregolarità in via Sant’Orsola sanzioni per migliaia di euro
Nelle ultime ore sono stati effettuati controlli in alcuni locali del centro di Bergamo, in particolare in via Sant’Orsola. Durante le verifiche sono state identificate irregolarità in due esercizi commerciali, tra cui problemi legati all’igiene e alla conservazione degli alimenti. Sono state comminate sanzioni per un importo complessivo che supera diverse migliaia di euro. Le autorità hanno continuato le operazioni di verifica per garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore alimentare.
LE VERIFICHE. Due gli esercizi commerciali sotto la lente, riscontrate diverse irregolarità anche legate all’igiene e alla conservazione degli alimenti. I controlli proseguiranno. Controlli straordinari della Polizia di Stato nei pubblici esercizi del centro cittadino. Nella serata di venerdì 15 maggio, nell’ambito di un piano di verifiche disposto dal Questore della Provincia di Bergamo, sono stati effettuati accertamenti amministrativi in alcuni locali, con particolare attenzione alla zona di via Sant’Orsola. L’attività, coordinata dal personale della Divisione Amministrativa della Questura, è stata condotta insieme al Nas dei Carabinieri, alla polizia locale e alla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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