Controlli nei locali del centro di Bergamo | irregolarità in via Sant’Orsola sanzioni per migliaia di euro

Nelle ultime ore sono stati effettuati controlli in alcuni locali del centro di Bergamo, in particolare in via Sant’Orsola. Durante le verifiche sono state identificate irregolarità in due esercizi commerciali, tra cui problemi legati all’igiene e alla conservazione degli alimenti. Sono state comminate sanzioni per un importo complessivo che supera diverse migliaia di euro. Le autorità hanno continuato le operazioni di verifica per garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore alimentare.

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