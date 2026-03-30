I carabinieri della stazione di Librino, insieme ai colleghi del nucleo operativo di Catania Fontanarossa, hanno effettuato controlli approfonditi nel territorio. Durante le operazioni, sono stati arrestati tre soggetti, una persona è stata denunciata e sono state applicate sanzioni per mancata tracciabilità alimentare. Le verifiche sono state supportate dalla Cio del 12° Reggimento Sicilia di Palermo e dal Nucleo antisofisticazione e sanità di Catania.

I carabinieri hanno messo in campo diverse pattuglie che hanno operato perquisizioni presso abitazioni di persone sospettate di svolgere in casa attività illegali o di sottoposti a misure cautelari personali I carabinieri della stazione di Librino con i colleghi del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dalla Cio del 12° Reggimento Sicilia di Palermo e in collaborazione con il Nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, hanno concentrato la loro attenzione operativa nel quartiere di Librino per contrastare ogni forma di illegalità diffusa. Il servizio straordinario, su impulso del comando provinciale, ha... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Controlli serrati dei carabinieri a Librino”: 3 arresti, 1 denuncia e sanzioni per mancata tracciabilità alimentare

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