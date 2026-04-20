Rinnovo contratto dirigenti scolastici governo propone aumenti mensili fino a 320 euro lordi Possibile accordo già l’11 maggio
Nella mattinata di oggi si è svolto un nuovo incontro tra le parti presso l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, dedicato al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti scolastici del triennio 20222024. Il governo ha presentato una proposta di aumenti salariali mensili che potrebbero arrivare fino a 320 euro lordi. La discussione potrebbe portare a un accordo già l’11 maggio.
Si è tenuto nella mattinata di oggi, lunedì 20 aprile, un nuovo incontro all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al triennio 20222024 per i dirigenti scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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