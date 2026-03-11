Rinnovo contratto scuola 2025-2027 | al via le trattative ARAN Previsti aumenti medi lordi di 143 euro per i docenti e 104 per gli ATA

Le trattative per il rinnovo del contratto scuola 2025-2027 sono iniziate presso ARAN, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali. Secondo le stime, i docenti potrebbero ricevere un aumento medio lordo di 143 euro, mentre gli operatori ATA di 104 euro. I negoziati, che si concluderanno entro la fine del periodo, prevedono un incremento complessivo di circa 416 euro.

