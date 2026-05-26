Contrasto alle blatte | sale a 400 euro la sanzione ridotta per chi non effettua la disinfestazione

Notizia in breve

È stato stabilito che la sanzione ridotta per chi non effettua la disinfestazione delle reti fognarie condominiali e private è di 400 euro. Questa misura si applica a chi non rispetta l'obbligo di eliminare le blatte secondo le disposizioni dell’ordinanza sindacale in vigore. La multa rappresenta una penalità amministrativa prevista per chi non si attiene alle regole di disinfestazione.