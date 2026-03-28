In Bosnia biglietti a 15 euro per i tifosi dell'Italia | stadio a capienza ridotta dopo la sanzione Uefa

Per la partita tra Bosnia e Italia, lo stadio avrà una capienza ridotta a causa di una sanzione della Uefa. I biglietti sono stati venduti a 15 euro ai tifosi italiani. La partita rappresenta un momento significativo per la Bosnia, che dovrà affrontare questa sfida senza poter contare sulla piena capacità dello stadio.