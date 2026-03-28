In Bosnia biglietti a 15 euro per i tifosi dell'Italia | stadio a capienza ridotta dopo la sanzione Uefa
Per la partita tra Bosnia e Italia, lo stadio avrà una capienza ridotta a causa di una sanzione della Uefa. I biglietti sono stati venduti a 15 euro ai tifosi italiani. La partita rappresenta un momento significativo per la Bosnia, che dovrà affrontare questa sfida senza poter contare sulla piena capacità dello stadio.
La Bosnia dovrà giocare la partita più importante della sua storia contro l'Italia con uno stadio a capienza ridotta per via delle sanzione Uefa. Per i tifosi azzurri i biglietti possono essere acquistati al prezzo di 15 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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