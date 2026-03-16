Caserta | incontro su ludopatia gioco d’azzardo e uso consapevole del denaro

A Caserta si è tenuto un incontro dedicato alla ludopatia, al gioco d’azzardo e all’uso responsabile del denaro. L’iniziativa ha coinvolto educatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi legati al gioco e promuovere comportamenti più consapevoli. L’appuntamento è durato circa cinque minuti, con l’intento di offrire strumenti pratici a chi lavora con le nuove generazioni.

Tempo di lettura: 5 minuti Formare le nuove generazioni all’uso consapevole del denaro e aiutarli a non cadere nelle trappole della ludopatia e del gioco d’azzardo: è questo l’obiettivo dell’incontro sul tema “Educare alla Finanza Etica per avviare processi di adozione sociale delle vulnerabilità finanziarie” organizzato da Finetica Ets in collaborazione col Distretto Rotary 2101, il Forum regionale delle Associazioni Familiari il Forum nazionale delle Associazioni Sociosanitarie e la Conferenza Episcopale Campana, nell’ambito della Global Money Week (GMW 2026). L’iniziativa si svolgerà presso il Salone della Biblioteca diocesana di Caserta e vedrà la partecipazione degli studenti di diversi istituti della città e della provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta: incontro su ludopatia, gioco d’azzardo e uso consapevole del denaro Articoli correlati Ludopatia, i segnali da non sottovalutare e come educare i giovani al denaro per attenuare la vulnerabilità al gioco d'azzardoChe cosa dicono i dati È una ricerca recente condotta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore per conto della Fondazione FAIR – ETS su 1. La Prefettura di Avellino ospita un incontro per educare le nuove generazioni all'uso consapevole del denaroStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) L'incontro "Educare...