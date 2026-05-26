Contrade in fiore a Cepagatti | Ci sono momenti in cui le parole fanno fatica a contenere l' eleganza

Domenica 24 maggio si è tenuta a Cepagatti la seconda edizione di “Contrade in fiore”, organizzata dal centro sociale ricreativo culturale Sant’Agata e dal suo presidente. La manifestazione ha coinvolto diverse contrade del paese e si è svolta in un contesto di celebrazione e valorizzazione delle tradizioni locali. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e ha previsto attività legate alla cultura e alla natura.

Domenica 24 maggio, a Cepagatti, si è svolta la seconda edizione di “Contrade in fiore”, una manifestazione organizzata dal centro sociale ricreativo culturale Sant’Agata e dal suo presidente Luigi Giampaolo.Coinvolte diverse contrade: Santuccione, Cantò, Moncocitto e, naturalmente, Sant’Agata.Il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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