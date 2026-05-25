Magn e camin | torna la magnalonga tra le contrade di Cepagatti

Da ilpescara.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 14 giugno si svolgerà la seconda edizione della manifestazione “Magn e camin” a Cepagatti, una passeggiata tra le contrade del paese. L'iniziativa segue il successo della prima edizione e prevede un percorso a piedi tra le diverse zone del territorio comunale. L'evento si svolge in una giornata di inizio estate e coinvolge i partecipanti in un itinerario organizzato. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali modifiche o novità rispetto all'edizione precedente.

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Anche quest’anno, dopo il grande successo della scorsa prima edizione, torna il 14 giugno la magnalonga tra le contrade di Cepagatti “Magn e camin”. L’evento è organizzato dalla Pro loco di Cepagatti: iscrizioni aperte fino all’11 giugno. Un percorso enogastronomico e paesaggistico tra le colline. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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