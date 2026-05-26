Continuità a Luzzara Musi vince e fa il vuoto | Crescita e innovazione Affluenza tonfo al 61%

Stefania Musi ha vinto le elezioni comunali di Luzzara con circa il 60% delle preferenze, conquistando la carica di sindaco con la lista Centro Sinistra per Luzzara. L’affluenza alle urne si è attestata al 61%, segnando un calo rispetto alle precedenti consultazioni. La candidata ha ottenuto la maggioranza dei voti, mentre il risultato ha lasciato fuori altri candidati concorrenti. La vittoria conferma la continuità amministrativa nel paese.

Sfiora il 60% delle preferenze e si aggiudica la vittoria alle elezioni comunali di Luzzara. Stefania Musi, alla guida della lista Centro Sinistra per Luzzara, diventa il nuovo sindaco del paese con 1.983 voti e una percentuale del 59,34%. A seguire la lista civica di Andrea Manfredini con 1.034 preferenze (30,94) e la lista ConSenso Civico di Gianmarco Marcotti con 325 preferenze – quanto basta per un posto tra i banchi dell’opposizione – per un 9,72 di percentuale. Alla lista di maggioranza vanno otto consiglieri – tra loro anche Giorgia Costa, figlia dell’ex sindaco e ora consigliere regionale Andrea – altri tre a Manfredini e un posto a ConSenso Civico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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