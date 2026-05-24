Elezioni amministrative 2026 per ora vince l’astensionismo | affluenza al 42,61%

Notizia in breve

Nella prima giornata di elezioni amministrative 2026 in Toscana, l’affluenza alle urne si è fermata al 42,61%. Questa percentuale indica un forte calo di partecipazione dei cittadini rispetto alle precedenti votazioni. I seggi sono stati chiusi e i dati sono stati ufficializzati, mostrando un basso coinvolgimento della popolazione nel processo elettorale. Non sono stati ancora comunicati i risultati definitivi delle singole elezioni comunali.