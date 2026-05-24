Elezioni amministrative 2026 per ora vince l’astensionismo | affluenza al 42,61%
Nella prima giornata di elezioni amministrative 2026 in Toscana, l’affluenza alle urne si è fermata al 42,61%. Questa percentuale indica un forte calo di partecipazione dei cittadini rispetto alle precedenti votazioni. I seggi sono stati chiusi e i dati sono stati ufficializzati, mostrando un basso coinvolgimento della popolazione nel processo elettorale. Non sono stati ancora comunicati i risultati definitivi delle singole elezioni comunali.
Tracollo a Prato e Pistoia, meglio Arezzo. Fra i centri più grandi non capoluogo di provincia accentuata la diserzione alle urne FIRENZE – La chiusura definitiva dei seggi per la prima giornata di voto in Toscana fotografa un distacco pesantissimo dei cittadini dalla politica locale. Il dato definitivo della sera certifica un calo dell’affluenza di oltre otto punti percentuali su base regionale: si è recato alle urne appena il 42,61% degli aventi diritto, a fronte del 50,94% registrato in occasione delle ultime consultazioni omologhe. Una diserzione in piena regola che ha investito in modo trasversale quasi tutte le principali realtà comunali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
ELEZIONI IN CAMPANIA 2026: GUIDA COMPLETA E CHI VA AL VOTO
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