Nel primo giorno di votazioni, l’affluenza nei Comuni di Canossa e Luzzara è rimasta molto bassa. A Luzzara, alla mezzogiorno, aveva votato appena il 12,39% degli aventi diritto. Non sono stati segnalati dati aggiornati per Canossa, ma la percentuale di partecipazione si mantiene bassa rispetto alle aspettative. Le urne sono aperte per eleggere il nuovo sindaco, mentre le persone sono ancora chiamate a recarsi ai seggi.

Crollano le affluenze nei due Comuni reggiani chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco. Ieri a Luzzara, nella prima rilevazione di mezzogiorno, erano andati alle urne solo il 12,39% degli aventi diritto. La leggera impennata pomeridiana ha portato in cabina elettorale alle 19 il 27,69% di cittadini, ma non è bastato per reggere il confronto rispetto a cinque anni fa quando alla stessa ora votò il 38,81%. Va un po’ meglio a Canossa dove a mezzogiorno si è presentato il 17,04%. Alle 19 il dato di affluenza ha fatto registrare il 36,52%, ben lontano però – di quasi dieci punti percentuali – rispetto al 2020 quando alla stessa ora votarono il 45,51% degli aventi diritto al voto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Canossa e Luzzara al voto. Affluenza bassissima nel primo giorno di urne

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