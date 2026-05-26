conti in tasca al pontedera serie d peggiore della c

Il Pontedera ha chiuso la stagione in Serie D con il peggior bilancio della sua storia. La proprietà brasiliana sta valutando quanto investire per la prossima stagione, influenzando la programmazione. La decisione sui fondi disponibili sarà determinante per il futuro della squadra. La società ha già iniziato a pianificare le mosse in vista dei prossimi mesi, a seconda delle risorse che verranno messe a disposizione.

Caro campionato quanto mi costi.. Nella programmazione della prossima stagione molto dipenderà anche da quanto la proprietà brasiliana deciderà di investire economicamente. E questo, a sua volta, dipenderà della categoria alla quale il Pontedera sarà iscritto. Meglio se sarà la Serie C, perché il concetto che un campionato dilettantistico come la Serie D costa ad una proprietà più di uno professionistico di terza serie è vero. Non lo sarebbe in termini assoluti, ma l’incidenza dei contributi della Lega pro è decisiva per ribaltare la situazione. Tenendo come dato iniziale che in Serie C il Pontedera programmerebbe un campionato per salvarsi, mentre se fosse in Serie D lo dovrebbe programmare per lottare al vertice, facendo due conti con i numeri, si balla tra i 2 e i 3 milioni di euro di spese complessive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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