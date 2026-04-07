I conti in tasca a presidente assessori e consiglieri | i compensi dei politici della Regione Umbria

Da perugiatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati pubblicati i dettagli sui compensi di presidente, assessori e consiglieri della Regione Umbria. Tra chi riceve uno stipendio consistente e chi ha già un reddito elevato prima di entrare in politica, i dati offrono uno sguardo trasparente sulla situazione economica di chi ricopre incarichi pubblici nella regione. I numeri sono disponibili e consultabili pubblicamente, senza interpretazioni aggiuntive.

C’è chi si arricchisce con la politica e chi, invece, parte già da rilevanti redditi personali prima di affrontare la sfida di candidarsi a incarichi amministrativi. L’unica certezza è che tutti i dati sono pubblici: le lla trasparenza impongono infatti la pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali sui siti istituzionali delle amministrazioni di tutti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo. Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. Vi svelo il progetto e chi c’è dietro Autovelox e T-Red in Umbria: tutto quello che c'è da sapere. La mappa, i limiti e i nuovi apparecchi 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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