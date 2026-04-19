Elezioni comunali | sicurezza decoro e attenzione ai bisogni delle persone Savastano si rimette in gioco accanto a De Luca

L'ex consigliere regionale ed ex assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni comunali, presentandosi nella lista Progressisti per Salerno di fronte a un’attenzione rinnovata per sicurezza, decoro e bisogni dei cittadini. Si tratta di una scelta volta a sostenere la campagna elettorale di Vincenzo De Luca, con l’obiettivo di rappresentare le esigenze della comunità locale nel nuovo mandato amministrativo.

Scende in campo per mettersi nuovamente in gioco, l'ex consigliere regionale, già assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano che si candida in consiglio comunale accanto a Vincenzo De Luca, nella lista Progressisti per Salerno. Notevole l'affluenza ai vari incontri.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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