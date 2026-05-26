Conte attacca Meloni | La crescita non si vede nei settori strategici

Conte ha criticato Meloni affermando che la crescita economica non si percepisce nei settori strategici. La produzione industriale è in calo, secondo i dati ufficiali, anche se si parla di crescita nei settori tecnologici. Non sono stati forniti dettagli su come e dove questa crescita si manifesti. La discussione si concentra sulla discrepanza tra i numeri ufficiali e le percezioni relative allo sviluppo economico.

? Punti chiave Perché la produzione industriale è in calo nonostante i dati ufficiali?. Dove si nasconde la crescita nei settori tecnologici citati da Conte?. Come influisce la posizione internazionale dell'Italia sulla sua credibilità globale?. Chi deve rispondere dell'inadeguatezza della classe politica secondo l'ex Premier?.? In Breve Produzione industriale in calo per 35 mesi su un totale di 40.. Critica a Delmastro per l'audizione in commissione Antimafia riguardante un incontro al ristorante.. Contestazione sulla gestione di terre rare, chip, semiconduttori e infrastrutture energetiche.. Pressione fiscale attuale superiore rispetto al periodo governativo di Monti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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CONTE ATTACCA GIORGIA MELONI, MA LA PREMIER LO ASFALTA SMONTANDO LE ACCUSE: BOATO IN AULA

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