Così Roma e Ankara si allineano sui settori strategici

Roma e Ankara si trovano in accordo su diversi settori strategici, grazie alla presenza di imprese italiane in Turchia e agli investimenti turchi in Italia. Tra le operazioni più rilevanti ci sono l’acquisto di Piaggio Aerospace da parte di una società turca e l’acquisizione di Whirlpool da parte di un’azienda turca, che ha portato alla creazione di Beko Europe. Questi scambi commerciali mostrano una stretta interconnessione tra i due paesi nel settore industriale.

Da un lato la capillare presenza di imprese italiane in Turchia, gli investimenti turchi in Italia, tra cui l’acquisizione di Piaggio Aerospace da parte di Baykar e quella di Whirlpool da parte di Arçelik, che ha dato vita a Beko Europe. Dall’altro una ulteriore crescita dell’export su base annua a marzo del 4,5%, in miglioramento rispetto al +2,8% di febbraio. Italia e Turchia procedono con costanza, con l’obiettivo di Roma di raggiungere i 40 miliardi di euro di interscambio e 25 miliardi di euro di investimenti diretti reciproci entro il 2030 ( senza dimenticare la stabilità geopolitica del Mediterraneo anche grazie al rapporto personale tra Meloni e Erdogan ).🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così Roma e Ankara si allineano sui settori strategici Notizie correlate Defence 2026: L’Evoluzione dell’Innovazione nei Settori Strategici”ANGI e CASD presentano a Roma “Tech Defence 2026”: un’alleanza strategica tra istituzioni, ricerca e industria per la sicurezza nazionale. Clima, l’Italia e altri 10 Stati Ue si allineano alle richieste dell’industria: “Approccio pragmatico sull’assegnazione di quote Co2 gratuite”Rivedere il sistema europeo per la riduzione delle emissioni come vuole l‘industria.