Consulta studentesca di Roma | se antifascismo e democrazia sono la stessa cosa perché la sinistra protesta?
Nella Consulta degli studenti di Roma si è acceso un confronto acceso tra alcuni membri che contestano la posizione di altri riguardo all'antifascismo e alla democrazia. La discussione è nata dopo che alcuni studenti hanno protestato contro una dichiarazione ritenuta troppo vicina a posizioni di sinistra. La polemica si è sviluppata tra comunicati e post sui social, senza ulteriori sviluppi ufficiali.
Roma, 26 mag – La polemica scoppiata dentro la Consulta provinciale degli studenti di Roma sembra, a prima vista, una delle tante schermaglie scolastiche destinate a consumarsi tra comunicati, post indignati e dichiarazioni di rito. Una commissione cambia nome, la sinistra studentesca grida alla cancellazione dell’antifascismo, la destra rivendica una formula più “democratica”, i giornali progressisti raccontano il caso come l’ennesimo assalto simbolico alle radici repubblicane. Tutto già visto, tutto prevedibile. Eppure, proprio per questo, la vicenda merita di essere presa sul serio. Non perché il cambio di nome di una commissione studentesca rappresenti di per sé un avvenimento storico, ma perché rivela con chiarezza chirurgica il cortocircuito ideologico in cui si muove da decenni il discorso pubblico italiano. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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