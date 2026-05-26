Consulta studentesca di Roma | se antifascismo e democrazia sono la stessa cosa perché la sinistra protesta?

Notizia in breve

Nella Consulta degli studenti di Roma si è acceso un confronto acceso tra alcuni membri che contestano la posizione di altri riguardo all'antifascismo e alla democrazia. La discussione è nata dopo che alcuni studenti hanno protestato contro una dichiarazione ritenuta troppo vicina a posizioni di sinistra. La polemica si è sviluppata tra comunicati e post sui social, senza ulteriori sviluppi ufficiali.