Un gruppo di individui ha fatto irruzione nell’assemblea studentesca organizzata presso una sede della Consulta di Roma. L’episodio si è verificato durante una riunione pubblica dedicata a temi legati all’educazione e alle politiche giovanili. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’assemblea è stata interrotta e il tentativo di interrompere il dibattito ha causato tensioni tra i partecipanti. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

Roma, 26 mag – Come volevasi dimostrare. Dopo giorni passati a impartire lezioni di democrazia, rappresentanza e memoria storica, la sinistra studentesca ha mostrato il volto reale del suo antifascismo: non confronto, ma assalto; non dialettica, ma intimidazione; non rispetto delle assemblee, ma pretesa di impedirne il funzionamento quando non controlla più la maggioranza. Alla Consulta gli antifascisti attaccano i rappresentanti. Alla Consulta provinciale degli studenti di Roma la tensione è esplosa durante la plenaria al Teatro Rossini. La protesta contro il cambio di nome della commissione “Antifascismo e memoria storica”, rinominata “Democrazia e memoria storica”, è degenerata in scontro fisico. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Consulta di Roma, la mafia antifascista assalta l’assemblea studentesca

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