Milan sogno ad occhi aperti | due stelle internazionali per la Champions League

Il Milan sta valutando possibili operazioni di mercato per la prossima sessione estiva. Due giocatori di livello internazionale, un centrocampista tedesco e un attaccante polacco, sono stati indicati come obiettivi per rafforzare la rosa. Entrambi sono atleti di grande esperienza e di rilievo nel panorama calcistico europeo. La società sta monitorando attentamente le situazioni contrattuali e le opportunità di trasferimento di questi calciatori.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato sarà vitale, per il Milan, centrare a fine stagione la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Partecipare, infatti, al massimo torneo continentale porterebbe nelle casse del club di Via Aldo Rossi tra i 60 e i 70 milioni di euro. Soldi che servirebbero per rendere più competitiva la rosa, per la Serie A e per la stessa Champions. Proventi che potrebbero finanziare in parte l'arrivo di un grande attaccante e di un difensore titolare. Oppure, per la 'rosea', anche semplicemente permettere di alzare il tetto stipendi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, sogno ad occhi aperti: due stelle internazionali per la Champions League Leggi anche: Atalanta, vivi il sogno ad occhi aperti: la sfida al Bayern Monaco vale la storia Leggi anche: Arriva il Bayern, Palladino: “Viviamo un sogno ad occhi aperti, ci giochiamo in casa le nostre chance” Temi più discussi: Crisi senza fine per l'attacco del Milan: punte a secco da oltre 600 giorni, così lo Scudetto è impossibile; Il riscatto di Mateta comincia contro la Fiorentina, ma il conto aperto è con il Milan e con Deschamps; Milan addio scudetto! Ravezzani: Ogni club ha bisogno di un centravanti, bocciato Nkunku; Il Bodo/Glimt non si ferma più: travolto anche lo Sporting, quinta vittoria di fila in Champions. Il Milan dice addio al sogno scudetto. Ora va blindato il posto ChampionsCon il ko di ieri sul campo del Napoli, il terzo nelle ultime sei giornate di campionato, il Milan deve purtroppo dire addio al sogno scudetto. L'Inter è ora a +9 e quindi servirebbe ... milannews.it Milan, Massimiliano Allegri amaro: Bello pensare allo scudetto, ora occhio dietroDopo la sconfitta di Napoli, Massimiliano Allegri riflette sui punti persi dal suo Milan e rimette la corsa Champions al centro dell'attenzione. sportal.it Torino capitale della pallavolo europea con la Final Four di Champions League maschile Nella suggestiva cornice del Circolo dei Lettori è stata presentata la Final Four della CEV Champions League maschile, in programma il 16 e 17 maggio 2026 all’Inalpi - facebook.com facebook Chelsea fuori dalla Champions League Ha bisogno del miglior Cole Palmer per salvare la stagione x.com