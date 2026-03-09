Arriva il Bayern Palladino | Viviamo un sogno ad occhi aperti ci giochiamo in casa le nostre chance

Il Bayern Monaco si prepara ad affrontare la squadra di Palladino a Bergamo, dopo aver conquistato una vittoria importante contro il Borussia Dortmund. Palladino ha dichiarato che la squadra vive un momento speciale e si sente pronta a giocarsi le proprie possibilità tra le mura di casa. La sfida si avvicina, e l’attenzione è tutta rivolta a questa partita decisiva.

Bergamo. Dopo aver realizzato il sogno di rimontare il Borussia Dortmund, ora c'è la sfida con il Bayern Monaco. Raffaele Palladino la definisce come " " nella conferenza stampa della vigilia, affiancato da Mario Pasalic, con la fascia di capitano al braccio, come spesso gli è capitato in assenza di De Roon. Domani salvo sorprese i due faranno coppia a centrocampo. Obiettivo? Fare una grande figura. Atalanta-Bayern, la conferenza stampa di Palladino. La partita – "Una serata storica e magica, è un sogno esser negli ottavi contro una squadra così forte e vogliamo viverlo ad occhi aperti.

Arriva il Bayern, Palladino: Viviamo un sogno ad occhi aperti, ci giochiamo in casa le nostre chanceIl tecnico nerazzurro verso la sfida contro i campioni di Germania: Vogliamo goderci la serata senza porci limiti, nel calcio tutto è possibile. E i tifosi saranno l’arma in più. Pasalic: Dobbiamo ... bergamonews.it

Atalanta, Palladino: Bayern fra le più forti al mondo, ma non ci poniamo limitiRaffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, gara d’andata. tuttomercatoweb.com

