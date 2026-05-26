Consegnata da Fincantieri ' Viking Mira' nave da crociera con una stazza di quasi 55mila tonnellate

Fincantieri ha consegnato la nave da crociera “Viking Mira” presso lo stabilimento di Ancona. La nave ha una stazza di circa 55.000 tonnellate.

ANCONA – Fincantieri e Viking hanno celebrato, presso lo stabilimento di Ancona, la consegna di “Viking Mira”. Alla cerimonia hanno presenziato Jeff Dash, Executive Vice President and Head of Business Development Viking, Giorgio Gomiero, Senior Vice President Operations Fincantieri e Gilberto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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