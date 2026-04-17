Fincantieri e Norwegian Cruise Line (NCL) hanno celebrato, nello stabilimento di Monfalcone, il varo di " Norwegian Aura " - che segna il passaggio alla fase finale di allestimento e rifinitura degli interni - la cui consegna è prevista per la primavera del 2027. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Andrea Marongiu, Senior Director of Newbuilding Project Owner di Norwegian Cruise Line e Cristiano Bazzara, Direttore del cantiere di Monfalcone, e studenti di Istituti Tecnici e Tecnologici Superiori (ITS) del territorio. Con stazza lorda di circa 170mila tonnellate e lunghezza di 344 metri, "Norwegian Aura" è circa il 10% più grande rispetto alle precedenti unità della classe Prima Plus, "Norwegian Aqua" e "Norwegian Luna", nonché la prima nave NCL costruita a Monfalcone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fincantieri, varata a Monfalcone la nave da crociera "Norwegian Aura"

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