Regata Repubbliche Marinare da Genova l' appello per uguali compensi tra uomini e donne Pisa assicura | Da noi è già realtà

A Pisa, i compensi per gli equipaggi maschili e femminili della Regata delle Repubbliche Marinare sono già uguali, mentre da Genova arriva un appello affinché venga adottata la stessa misura. La differenza di trattamento tra le due città è evidente: a Pisa l’equiparazione è attuata, mentre a Genova si chiede di uniformare le condizioni. La questione riguarda i pagamenti per gli atleti delle squadre partecipanti.

Il sindaco Michele Conti sottolinea come nella città della Torre siano già presenti stessi compensi per l'equipaggio maschile e femminile. Poi apre alla revisione del regolamento, fermo da anni A Pisa l'equiparazione dei compensi tra gli equipaggi maschili e femminili della Regata della Repubbliche Marinare è già in vigore. E' quanto assicura il sindaco Michele Conti dopo l'annuncio del primo cittadino di Genova Silvia Salis di rendere omogenei i compensi dei due equipaggi dall'edizione 2026, facendo appello anche a Venezia, Amalfi e alla città della Torre a fare lo stesso.

Salis alza il budget femminile per la regata delle Repubbliche Marinare: "Guadagneranno come gli uomini"La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che dall'edizione 2026 della regata delle Antiche Repubbliche marinare gli equipaggi femminili

Salis denuncia disparità nei compensi tra equipaggi maschili e femminili nelle Regata delle Antiche Repubbliche MarinareIl sindaco di Genova Silvia Salis denuncia la differenza di compensi tra rematori e rematrici nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare e chiede di eliminare la disparità.

Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Parità di premi tra uomini e donne: Genova apre la stradaGENOVA - Parità di compensi tra uomini e donne alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. È la decisione annunciata dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha reso noto come dall'edizione 2026

In vista della 71esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, la sindaca di Genova si è attivata per avviare le procedure necessarie al fine di equiparare i compensi previsti per gli equipaggi genovesi maschile e femminile.

Repubbliche Marinare, Bianchi (FdI): "Abbiamo introdotto noi la regata femminile dopo anni in cui nessuno ci aveva mai pensato"