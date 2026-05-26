Coni Umbria elezioni annullate | si deve tornare a votare

Notizia in breve

L'assemblea elettiva del Comitato Regionale Umbria del Coni, prevista per sabato 23 maggio, è stata annullata. La decisione è stata presa perché il candidato proclamato eletto, Fabio Moscatelli, non ha ottenuto al primo scrutinio la maggioranza assoluta richiesta dal regolamento. Il voto si è svolto tra 28 aventi diritto, ma nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza necessaria in questa prima fase. È stato quindi deciso di dover ripetere le elezioni.