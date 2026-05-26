Coni Umbria elezioni annullate | si deve tornare a votare
L'assemblea elettiva del Comitato Regionale Umbria del Coni, prevista per sabato 23 maggio, è stata annullata. La decisione è stata presa perché il candidato proclamato eletto, Fabio Moscatelli, non ha ottenuto al primo scrutinio la maggioranza assoluta richiesta dal regolamento. Il voto si è svolto tra 28 aventi diritto, ma nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza necessaria in questa prima fase. È stato quindi deciso di dover ripetere le elezioni.
Il Coni ha annullato l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Umbria di sabato 23 maggio “in quanto il presidente proclamato eletto, Fabio Moscatelli, non ha raggiunto, in base al regolamento, in prima votazione la maggioranza più uno dei voti degli aventi diritto a voto (28)”. Ad annunciarlo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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