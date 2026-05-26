Congiura estense l' Aministrazione ricorda Ciro Menotti e Vincenzo Borelli

Notizia in breve

Questa mattina a Modena, si è svolta una cerimonia per commemorare Ciro Menotti e Vincenzo Borelli, due patrioti uccisi 195 anni fa. Una corona è stata deposta ai piedi del patibolo in piazzale Primo Maggio. La commemorazione si è svolta in presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale. La cerimonia ha ricordato il sacrificio dei due patrioti legato alla congiura estense.