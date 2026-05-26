Congiura estense l' Aministrazione ricorda Ciro Menotti e Vincenzo Borelli
Questa mattina a Modena, si è svolta una cerimonia per commemorare Ciro Menotti e Vincenzo Borelli, due patrioti uccisi 195 anni fa. Una corona è stata deposta ai piedi del patibolo in piazzale Primo Maggio. La commemorazione si è svolta in presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale. La cerimonia ha ricordato il sacrificio dei due patrioti legato alla congiura estense.
Questa mattina, martedì 26 maggio, per rinnovare la memoria del sacrificio dei patrioti Ciro Menotti e Vincenzo Borelli è stata deposta una corona in piazzale Primo Maggio a Modena, ai piedi del patibolo, in occasione del 195° anniversario della loro uccisione.Ciro Menotti, carpigiano di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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