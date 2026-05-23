Ciro Menotti e Vincenzo Borrelli martedì 26 l' omaggio ai patrioti

Da modenatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 26 maggio alle 10 a Modena si terrà una cerimonia per ricordare Ciro Menotti e Vincenzo Borrelli, con la deposizione di una corona in piazzale Primo Maggio, vicino al luogo dell’esecuzione. L’evento celebra il 195° anniversario della loro morte, avvenuta in passato. La commemorazione si svolge in un luogo pubblico e prevede un momento di omaggio ai due patrioti.

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Per rinnovare la memoria del sacrificio dei patrioti Ciro Menotti e Vincenzo Borelli, martedì 26 maggio, alle 10, a Modena è prevista la deposizione di una corona in occasione del 195° anniversario della loro uccisione, in piazzale Primo Maggio, ai piedi del patibolo.Ciro Menotti, carpigiano di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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