Ciro Menotti e Vincenzo Borrelli martedì 26 l' omaggio ai patrioti

Martedì 26 maggio alle 10 a Modena si terrà una cerimonia per ricordare Ciro Menotti e Vincenzo Borrelli, con la deposizione di una corona in piazzale Primo Maggio, vicino al luogo dell’esecuzione. L’evento celebra il 195° anniversario della loro morte, avvenuta in passato. La commemorazione si svolge in un luogo pubblico e prevede un momento di omaggio ai due patrioti.

Per rinnovare la memoria del sacrificio dei patrioti Ciro Menotti e Vincenzo Borelli, martedì 26 maggio, alle 10, a Modena è prevista la deposizione di una corona in occasione del 195° anniversario della loro uccisione, in piazzale Primo Maggio, ai piedi del patibolo.Ciro Menotti, carpigiano di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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