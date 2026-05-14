Giornata mondiale contro l’ipertensione | in Largo Ciro Menotti si misura la pressione arteriosa
Domenica 17 maggio, in largo Ciro Menotti a Pisa, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione dell’ipertensione arteriosa, con misurazioni gratuite della pressione sanguigna offerte dagli specialisti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 17 e rientra nelle iniziative promosse a livello mondiale per sensibilizzare sulla gestione della pressione arteriosa. La giornata si inserisce nel calendario della Giornata mondiale contro l’ipertensione, celebrata in tutto il mondo.
Domenica 17 maggio, a Pisa, in largo Ciro Menotti, dalle 10 alle 17, misurazione gratuita della pressione arteriosa offerta dagli specialisti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana in occasione della Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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