Confsal | Forum dei Giovani serve a creare opportunità reali in Basilicata

Il segretario regionale della Confsal Basilicata ha affermato che il Forum dei Giovani mira a creare opportunità concrete nella regione. Ha sottolineato l'importanza di iniziative che favoriscano lo sviluppo e l'occupazione giovanile. De Grazia ha spiegato che il forum rappresenta uno strumento per coinvolgere i giovani in progetti di crescita locale. Non sono stati forniti dettagli su programmi specifici o date.

Il segretario regionale della Confsal Basilicata, Gerardo de Grazia, ha ribadito oggi che il rinnovo dell’Assemblea del Forum Regionale dei Giovani, approvato con la Deliberazione di Giunta numero 207 del 29 aprile 2026, rappresenta un passo avanti per il coinvolgimento delle nuove generazioni, ma deve tradursi in opportunità reali. La notizia dell’avviso pubblico per la composizione del Forum è arrivata come un segnale di apertura verso chi vuole partecipare alla vita politica e sociale del territorio. Tuttavia, per i rappresentanti dei lavoratori, l’ascolto non può restare un esercizio teorico. De Grazia sottolinea come la sfida principale consista nel creare le condizioni pratiche affinché i giovani non debbano solo esprimersi, ma possano effettivamente costruire un percorso di vita all’interno della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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