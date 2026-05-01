Fast Confsal | Cataneo guida la sigla dei trasporti in Puglia e Basilicata

Il 29 aprile a Bari, Vincenzo Cataneo è stato eletto segretario generale di Fast Confsal per le regioni Puglia e Basilicata. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla sigla sindacale, che rappresenta il settore dei trasporti in queste aree. La nomina segue un'assemblea degli iscritti e si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche sindacali in regione.

? Cosa sapere Vincenzo Cataneo eletto segretario generale Fast Confsal Puglia e Basilicata il 29 aprile a Bari.. L'organizzazione registra un incremento del 25% degli iscritti negli ultimi ventiquattro mesi.. Vincenzo Cataneo è il nuovo segretario generale della Fast Confsal per Puglia e Basilicata, eletto all’unanimità durante il nono Congresso regionale tenutosi lo scorso 29 aprile presso l’Hotel Excelsior di Bari. L’assemblea della Federazione Autonoma Sindacati Trasporti della Confsal, organizzazione che conta circa 2 milioni di iscritti e una presenza diretta al CNEL, ha sancito un momento di forte coesione interna. La scelta del nuovo vertice regionale punta a garantire continuità operativa e responsabilità nel solco tracciato finora dalla sigla sindacale nei territori pugliese e lucano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fast Confsal: Cataneo guida la sigla dei trasporti in Puglia e Basilicata Notizie correlate Roma: Fast-Confsal, condizioni lavoro oltre soglia normale stress per dipendenti Adr Security(Adnkronos) – "Condizioni di lavoro oltre la soglia di normale stress per i dipendenti di Adr Security". Gravina in Puglia: stasera “Fuoco, canto e rito” Orchestra di Puglia e BasilicataDi seguito il comunicato: Prosegue la Stagione Concertistica Federiciana con il suo secondo appuntamento, in programma venerdì 27 marzo, un concerto...