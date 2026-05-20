Confsal Basilicata | ‘Nuovi poveri con lavoro i diritti sono a rischio
Recentemente, è emerso che molte persone che lavorano con salari regolari si trovano in difficoltà nel coprire le spese quotidiane, portando a un aumento dei casi di povertà tra i lavoratori. Contestualmente, si discute delle implicazioni dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei contratti di lavoro, sollevando preoccupazioni sui possibili rischi per i diritti dei lavoratori. La questione riguarda anche come le nuove tecnologie possano influire sulla sicurezza e sulla stabilità occupazionale, modificando le condizioni contrattuali attuali.
? Domande chiave Come può un salario regolare non bastare più a vivere dignitosamente?. Quali nuovi rischi comporta l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei contratti attuali?. Perché lo Statuto dei Lavoratori deve evolversi per proteggere i salari?. Chi deve garantire la sostenibilità economica dei nuovi modelli produttivi?.? In Breve Gerardo de Grazia sottolinea la necessità di aggiornare lo Statuto dei Lavoratori del 1970.. L'intelligenza artificiale minaccia di aumentare le disuguaglianze sociali nella provincia di Basilicata.. Il sindacato punta alla tutela di giovani e famiglie contro la precarietà contrattuale.. Le politiche pubbliche devono garantire salari sostenibili per contrastare la povertà in Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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