Conflitti di ieri e di oggi | si riflette al Samarcanda in vista della Festa della Repubblica

Martedì 26 maggio alle 18, il Samarcanda ospiterà un incontro-dibattito sui conflitti passati e attuali, con focus sui valori costituzionali e sulla pace.

In vista delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, martedì 26 maggio, alle ore18, lo spazio del Samarcanda ospiterà un incontro-dibattito incentrato sui conflitti,di ieri e di oggi, attraverso la riflessione sui valori costituzionali e la necessità impellente della pace. Il cuore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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