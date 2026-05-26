Conflitti di ieri e di oggi | si riflette al Samarcanda in vista della Festa della Repubblica

Da reggiotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 26 maggio alle 18, il Samarcanda ospiterà un incontro-dibattito sui conflitti passati e attuali, con focus sui valori costituzionali e sulla pace.

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In vista delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, martedì 26 maggio, alle ore18, lo spazio del Samarcanda ospiterà un incontro-dibattito incentrato sui conflitti,di ieri e di oggi, attraverso la riflessione sui valori costituzionali e la necessità impellente della pace. Il cuore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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