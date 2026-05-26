Confindustria Udine rinnova i capigruppo | sei nuovi ingressi e cinque conferme
Confindustria Udine ha eletto i nuovi capigruppo per il biennio 2026-2028, con sei nomine e cinque conferme. Le assemblee elettive di undici dei dodici gruppi merceologici dell’associazione hanno concluso le votazioni. Questi rappresentanti guideranno i gruppi per i prossimi due anni. La nomina dei capigruppo si è svolta in modo formale e ufficiale, con le elezioni che hanno coinvolto i membri delle diverse categorie industriali.
Confindustria Udine ha rinnovato i propri rappresentanti interni: le assemblee elettive di undici dei dodici gruppi merceologici dell'associazione hanno eletto i capigruppo per il biennio 2026-2028, con sei nuovi ingressi e cinque conferme.I sei nuovi capigruppoI volti nuovi sono Salvatore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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