Confindustria Udine rinnova i capigruppo | sei nuovi ingressi e cinque conferme

Notizia in breve

Confindustria Udine ha eletto i nuovi capigruppo per il biennio 2026-2028, con sei nomine e cinque conferme. Le assemblee elettive di undici dei dodici gruppi merceologici dell’associazione hanno concluso le votazioni. Questi rappresentanti guideranno i gruppi per i prossimi due anni. La nomina dei capigruppo si è svolta in modo formale e ufficiale, con le elezioni che hanno coinvolto i membri delle diverse categorie industriali.