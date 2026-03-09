L’Università di Udine ha ricevuto il rinnovo per quattro anni della Cattedra Unesco dedicata alla sicurezza intersettoriale e alla riduzione dei rischi di disastro. La decisione conferma il ruolo del Friuli come centro internazionale di riferimento sulla resilienza globale. La cattedra, istituita dall’Unesco, continuerà a promuovere progetti e studi in questi settori fino al 2027.

L’Università di Udine ha ottenuto il rinnovo per quattro anni della Cattedra Unesco dedicata alla sicurezza intersettoriale e alla riduzione dei rischi di disastro, consolidando il ruolo del Friuli come capitale mondiale della resilienza. Questa conferma arriva in un momento cruciale, a cinquant’anni dal terremoto che ha segnato la regione, trasformando la memoria storica in strategie operative per affrontare le nuove sfide climatiche e sociali. Il riconoscimento internazionale non è solo un onore accademico, ma rappresenta uno strumento concreto per gestire crisi complesse, partendo dall’esperienza diretta del territorio friulano per proporre soluzioni applicabili globalmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unesco rinnova cattedra Udine: 4 anni per la resilienza globale

Friuli capitale della resilienza: l’Unesco rinnova la cattedra dell’Università di UdineÈ stato rinnovato per i prossimi quattro anni il mandato della Cattedra Unesco in “Sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro...

Le lezioni fondamentali dell’Ucraina per la resilienza energetica globaleLa guerra in Ucraina, iniziata nel gennaio 2026, ha trasformato il paese in un banco di prova forzato per la resilienza energetica.

Contenuti utili per approfondire Unesco rinnova.

Università di Udine, rinnovo della Cattedra Unesco: eccellenza mondiale nella sicurezza intersettorialeUdine rinnova la Cattedra Unesco in sicurezza intersettoriale, centro mondiale di ricerca e formazione per la resilienza e la gestione dei disastri. nordest24.it

Rete Cattedre Unesco italiane, focus su innovazione e diplomazia culturaleDue giorni che rappresentano una grande opportunità di fare rete ma ancor più di raccontare lo straordinario lavoro che le cattedre Unesco hanno già realizzato e le opportunità di crescita, non solo ... ansa.it