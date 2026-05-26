Il presidente di Confindustria ha chiesto all’Unione Europea di sospendere gli Ets e di attuare una svolta sul debito comune. La richiesta è stata avanzata durante l’assemblea degli industriali, che si è svolta al centro congressi La Nuvola di Roma con la partecipazione del Presidente della Repubblica e della premier.

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha parlato davanti all’assemblea degli industriali, che quest'anno si tiene al centro congressi la Nuvola di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. I lavori hanno preso il via con l'inno di Mameli. " Riconosciamo e apprezziamo la prudenza del Governo nella gestione dei conti pubblici, perché sappiamo quanto pesino la spesa per gli interessi e la credibilità sui mercati. Ma se Hormuz dovesse restare bloccato e il debito comune europeo restasse un’utopia, cosa potrà fare l’Italia?" Se lo chiede Orsini nella sua relazione all'assemblea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Industriali, appello di Orsini all'Ue: "Serve svolta sul debito comune. Sospendere gli Ets"

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