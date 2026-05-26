“È il tempo del coraggio“, con queste parole il presidente di Confindustria,Emanuele Orsini,ha aperto la sua relazione all’Assemblea nazionalein corso allaNuvola dell’Eur, a Roma.Orsini ha sottolineato come l’Italia abbia oggi “il privilegio di poter essere coraggiosa in pace e non in guerra“, invitando a utilizzare questo coraggio per costruiresviluppo, competitività e nuove opportunità. Secondo il presidente degli industriali, questa resta “l’unica via capace di generare futuro, coesione sociale e benessere diffuso“. Orsini ha poi affrontato il nodo delle retribuzioni, definendolo ancora aperto: “Lo dico con chiarezza: noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciamo a risolverlo“, ha affermato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Confindustria, Orsini: ‘Il coraggio per costruire sviluppo, competitività e opportunità’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orsini (Confindustria): Ue non sa cos'è la competitività, persi 250 mila occupati nella manifatturaL'Europa ha perso circa 250 mila posti di lavoro nella manifattura negli ultimi anni, secondo Orsini di Confindustria.

Sud, sviluppo e competitività: le sfide sul tavolo. Incontro promosso da Confindustria CasertaIl 16 aprile 2026 alle 10, presso il Centro Orafo il Tarì, si terrà un incontro promosso da Confindustria Caserta dedicato alle questioni di sviluppo...

Temi più discussi: Orsini: energia priorità, l’Europa si unisca su politiche industriali vere; Orsini: 'Non vogliamo delocalizzare, l'Europa sia unita per l'industria'; Le Confindustrie del Nord prendono coraggio e affrontano il caso Electrolux; ? La news politiche di oggi • martedì 26 maggio 2026.

Orsini: 'Non vogliamo delocalizzare, l'Europa sia unita per l'industria'. Il presidente di Confindustria: 'Speriamo in una soluzione per Hormuz, l'energia è la priorità'. Oggi serve 'coraggio' #ANSA x.com

Confindustria: Orsini, guardare avanti con fiducia e coraggioScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it

Confindustria, Orsini si appella alla politica: tempo di coraggioRoma, 26 mag. (askanews) – E’ il tempo del coraggio. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lancia un appello a tutta la politica per un grande atto di responsabilità, fatto di scelte i ... askanews.it