Sud sviluppo e competitività | le sfide sul tavolo Incontro promosso da Confindustria Caserta

Il 16 aprile 2026 alle 10, presso il Centro Orafo il Tarì, si terrà un incontro promosso da Confindustria Caserta dedicato alle questioni di sviluppo e competitività nel Sud Italia. L’evento affronterà le sfide attuali del Mezzogiorno, analizzando le lezioni del passato e le nuove esigenze per favorire la crescita economica. L’iniziativa coinvolgerà rappresentanti del settore industriale e istituzionale della regione.

Il futuro del Mezzogiorno: lezioni del passato e nuove sfide per lo sviluppo: sarà il tema dell’incontro promosso da Confindustria Caserta, in programma il prossimo 16 aprile 2026 alle ore 10 presso il Centro Orafo il Tarì. L’iniziativa mette insieme istituzioni, rappresentanti del mondo produttivo e figure con esperienza diretta nelle politiche pubbliche, con l’obiettivo di offrire una lettura realistica delle dinamiche economiche del Sud. Ad aprire i lavori sarà Vincenzo Giannotti, presidente del Tarì, con i saluti introduttivi. Un intervento atteso per inquadrare il ruolo di uno dei principali poli produttivi del territorio nel contesto più ampio dello sviluppo meridionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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