Montezemolo ha espresso preoccupazione per la perdita di capacità industriale in Italia, definendola una “preoccupante deindustrializzazione”. Durante l’assemblea di Confindustria, ha sottolineato la necessità di evidenziare questa situazione e di alzare la voce su un fenomeno che considera molto grave. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni o proposte concrete in risposta a questa problematica.

“Cosa mi aspetto da questa assemblea? Mi aspetto che si sottolinei e si alzi la voce su questa incredibile deindustrializzazione del Paese, perché questo è veramente preoccupante”. Così l’imprenditore ed ex presidente di Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, a margine dell’assemblea generale di Confindustria a Roma. “Ci saranno proposte per Hormuz e la guerra? Dovete chiederlo al presidente”, ha quindi concluso l’industriale. Iran, Tajani: "Attacchi Usa? Purtroppo c'è stato stop a trattativa, tregua va rispettata" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Confindustria, Montezemolo: “Italia verso preoccupante deindustrializzazione del Paese”

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