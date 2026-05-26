Confindustria Montezemolo | Italia verso preoccupante deindustrializzazione del Paese
Montezemolo ha espresso preoccupazione per la perdita di capacità industriale in Italia, definendola una “preoccupante deindustrializzazione”. Durante l’assemblea di Confindustria, ha sottolineato la necessità di evidenziare questa situazione e di alzare la voce su un fenomeno che considera molto grave. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni o proposte concrete in risposta a questa problematica.
“Cosa mi aspetto da questa assemblea? Mi aspetto che si sottolinei e si alzi la voce su questa incredibile deindustrializzazione del Paese, perché questo è veramente preoccupante”. Così l’imprenditore ed ex presidente di Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, a margine dell’assemblea generale di Confindustria a Roma. “Ci saranno proposte per Hormuz e la guerra? Dovete chiederlo al presidente”, ha quindi concluso l’industriale. Iran, Tajani: "Attacchi Usa? Purtroppo c'è stato stop a trattativa, tregua va rispettata" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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