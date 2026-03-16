Oggi a Taranto si è svolta una conferenza presso la sede di Confindustria Taranto, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Federmeccanica e Confindustria. Durante l’evento è stato ribadito che l’acciaio italiano rappresenta un elemento chiave per l’industria del Paese. Sono stati discussi aspetti legati alla produzione e all’importanza strategica di questo settore per il sistema industriale nazionale.

Tarantini Time Quotidiano Si è tenuta oggi nella sede di Confindustria Taranto una conferenza stampa congiunta promossa da Federmeccanica e Confindustria Taranto dedicata al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto e alle ricadute che la sua attività continua ad avere sull’intero sistema industriale italiano. All’incontro sono intervenuti il presidente di Federmeccanica Simone Bettini e il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma. Nella mattinata i due rappresentanti delle organizzazioni industriali avevano visitato lo stabilimento di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, dove sono stati ricevuti dal direttore generale Maurizio Saitta, che ha illustrato la situazione attuale dell’azienda e lo stato degli impianti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ex Ilva, Federmeccanica e Confindustria Taranto: “L’acciaio italiano è strategico per l’industria del Paese”

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