Confindustria incalza il governo Presenti Meloni e Mattarella

Da tv2000.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente di Confindustria ha chiesto al governo interventi urgenti contro il caro bollette, che sta danneggiando le imprese. Durante un evento pubblico, sono stati presenti il premier e il capo dello Stato. L’associazione ha evidenziato la priorità di sostenere la crescita economica e migliorare i servizi di sanità e scuola, menzionando anche questioni europee e il nucleare come temi da affrontare.

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Confindustria incalza il governo: il caro bollette mette in ginocchio le imprese. In una fase così complessa, l’associazione degli industriali sottolinea la necessità di puntare su crescita, sanità e scuola, affrontando i nodi relativi all’Europa e al nucleare. Presenti tra gli altri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Servizio di Luigi Ferraiuolo RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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