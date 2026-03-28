Cortei “No Kings” in tutto il mondo: a Roma attesi migliaia di manifestanti. Massima sicurezza per timori di tensioni e polemiche sul caso Salis Dalle 14 di oggi, sabato 28 marzo, si è tenuto il corteo "No Kings" a Roma. Un movimento globale, nato negli Stati Uniti per dimostrare dissenso nei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "No Kings", il VIDEO del corteo a Roma contro il governo Meloni, Trump e le guerre, oltre 15mila presenti, città blindata

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Temi più discussi: No Kings, la grande marcia popolare. Gli organizzatori: Siamo in 300mila; No Kings, il corteo contro guerre e riarmo: Sarà una grande festa popolare; A Roma il corteo contro la guerra: timore di scontri, Capitale blindata; No kings, a Testaccio più di cinquemila persone al concerto contro le guerre.

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