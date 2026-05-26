Confermato lo sciopero Trenord | orari e fasce garantite
Lo sciopero di Trenord è stato confermato, con orari e fasce garantite. Sono previsti possibili disagi per i pendolari lombardi e per chi viaggia in treno verso Milano e Malpensa.
Nuovi possibili disagi in arrivo per i pendolari lombardi e per chi viaggia in treno verso Milano e Malpensa. I sindacati Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit hanno infatti proclamato uno sciopero nazionale che potrà avere ripercussioni anche sulla circolazione di Trenord.Lo sciopero. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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