In arrivo un nuovo sciopero Trenord | orari e fasce garantite

Da quicomo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo sciopero dei lavoratori di Trenord è stato annunciato, con orari e fasce garantite. La protesta potrebbe causare disagi ai pendolari e ai viaggiatori diretti a Milano e Malpensa. Non sono stati ancora comunicati dettagli precisi sui giorni e le fasce di garanzia. Le compagnie stanno aggiornando le informazioni sui possibili effetti sulla circolazione dei treni nelle prossime ore.

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Nuovi possibili disagi in arrivo per i pendolari lombardi e per chi viaggia in treno verso Milano e Malpensa. I sindacati Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit hanno infatti proclamato uno sciopero nazionale che potrà avere ripercussioni anche sulla circolazione di Trenord.Lo sciopero. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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